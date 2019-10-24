ГПУ назвала підставу для звільнення Горбартюка

Генеральна прокуратура звільнила начальника ліквідованого Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбартюка за статею "ліквідація чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури". Про це РБК-Україна повідомили в ГПУ.

Зазначимо, що Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора.

"Його звільнено за пунктом 9 частини 1 статті 51 закону України "Про прокуратуру", - уточнили в ГПУ.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України в рамках реформи прокуратури звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації.

Раніше повідомлялося, що звільнені раніше прокурори можуть відновитися через недоліки закону "Про очищення влади". Про це повідомив генпрокурор України Руслан Рябошапка.

Також РБК-Україна писало, що керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації на посади в Офіс генпрокурора.