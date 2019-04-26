ГПУ направила до суду обвинувальні акти по справі Майдану

ГПУ передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно правоохоронців по справі незаконного затримання та побиття активіста під час Революції Гідності. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зокрема, у ГПУ повідомили, що 25 квітня передали до суду обвинувальні акти щодо слідчого одного з райуправлінь міліції м. Києва (на даний час працює слідчим в органах Національної поліції України), прокурора прокуратури м. Києва та заступника керівника однієї із місцевих (районних) прокуратур Києва. Їх обвинувачують у незаконному затриманні, побитті та доставленні до управління міліції активіста, щодо якого потім було сфальсифіковано матеріали справи за нібито участь у масових заворушеннях.

"На строки передачі до суду цього провадження вплинуло тривале (10 місячне) ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування (30 томів), неодноразова відмова слідчих суддів обмежувати підозрюваних у ознайомленні, а також незаконне не відсторонення підозрюваного від посади одним із керівників органів Національної поліції України", - зазначили у прокуратурі.

У ГПУ додали, що незважаючи на прийняте слідчим суддею рішення про відсторонення слідчого від посади в органах Національної поліції України, керівництвом столичного управління поліції його не виконано дотепер. Через це ДБР відкрило провадження.

Нагадаємо, начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що під час проведення окремих слідчих експериментів правоохоронцям вдалось отримати додаткові докази у справах щодо злочинів на Майдані. Горбатюк повідомляв, що слідчі експерименти на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві у справах Майдану частково завершені.