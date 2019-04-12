ГПУ допитала Авакова

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков був допитаний 5 квітня в рамках справи про можливий замах на екс-президента України Віктора Януковича в 2014 році. Про це заявив начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Горбатюк додав, що міністр не приходив на допит, а його відвідав слідчий ГПУ.

У минулому році, 13 грудня, Авакова вже викликали на допит в ГПУ, але він тоді не з'явився.

"Його помічники сказали, що вони щось неправильно зрозуміли з викликом на допит, нібито сталося непорозуміння. Кажуть, що він готовий прийти", - сказали в ГПУ.

Раніше колишній охоронець Януковича Сергій Бернацький в суді заявив, що екс-президента повинні були вбити під час з'їзду в Харкові, запланованого на 22 лютого 2014 року. Нібито в приміщення харківського Палацу спорту проникли невстановлені особи, який збиралися "ліквідувати Януковича".

Повідомлялося, що, на той момент, Арсен Аваков був одним з організаторів харківського Майдану. Він був призначений виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ 22 лютого 2014 року.