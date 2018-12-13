Аваков не з'явився на допит в ГПУ по справі про можливий замах на Януковича

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Авакову відправлять новий виклик на допит 20 грудня

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 13 грудня, не з'явився на допит до Генеральної прокуратури у справі про можливий замах на екс-президента Віктора Януковича. Про це РБК-Україна повідомило джерело в силових органах.

"Його помічники сказали, що вони щось неправильно зрозуміли з викликом на допит, нібито сталося непорозуміння. Кажуть, що він готовий прийти", - сказав співрозмовник.

Він додав, що Авакову відправлена ще одна повістка на допит.

При цьому відомо, що міністр внутрішніх справ на даний момент знаходиться в Києві.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 6 грудня Генеральна прокуратура викликала Авакова на допит по справі про можливий замах на екс-президента Віктора Януковича. Справа зареєстрована судом за заявою адвокатів Януковича про нібито замах на нього.

За словами джерела, необхідність у допиті виникла у зв'язку з обставинами, викладеними в заяві.

Як відомо, Аваков був одним з організаторів харківського Майдану. Він був призначений виконуючим обов'язки міністра внутрішніх справ 22 лютого 2014 року.