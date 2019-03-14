ГПУ оскаржить рішення суду зняти браслет з Мангера 

Луценко сподівається, що апеляційний суд задовольнить скаргу ГПУ

Генеральная прокуратура сегодня, 14 марта, обжалует решение суда о снятии с Владислава Мангера - подозреваемого в заказном убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк - электронного браслета. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время заседания ВСК по вопросам расследования нападений на гражданских активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ГПУ подаст апелляцию на освобождение Мангера 14 марта.

"На данный момент следствие считает, что заказчиком является гражданин Мангер, который через знакомых ему организаторов - Павловского и Торбина, заказал совершение преступления у четырех человек. К сожалению, мы имеем беспрецедентное решение Печерского суда, когда подозреваемый в совершении заказного убийства человек выпускается под залог. Сейчас мы получили еще одно такое решение, которое уже электронный браслет сняло с господина Мангера", - сообщил Луценко.

Генпрокурор надеется, что апелляционный суд удовлетворит жалобу ГПУ.

"Сегодня будет подана апелляция этого решения. Надеюсь, что апелляционный суд вернется к закону, который предусматривает безальтернативный арест при заказном убийстве. Для меня это принципиальная история", - сообщил Луценко.

Напомним, 11 марта с главы Херсонской областной рады Владислава Мангера сняли электронный браслет и вернули ему паспорт для выезда за границу.

Как писало РБК-Украина ранее, Шевченковский райсуд столицы не продлил срок действия обязанностей, возложенных на Владислава Мангера. С него разрешили снять электронный браслет, а также Мангеру могут вернуть залог. Впрочем, Шевченковский суд отстранил его от должности сроком на один месяц.

После этого Луценко подчеркивал, что ГПУ будет подавать апелляцию на решение Шевченковского суда.