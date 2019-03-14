ГПУ оскаржить рішення суду зняти браслет з Мангера 

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Луценко сподівається, що апеляційний суд задовольнить скаргу ГПУ

Генеральна прокуратура сьогодні, 14 березня, оскаржить рішення суду щодо зняття з Владислава Мангера - підозрюваного у замовному вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк -електронного браслета. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час засідання ТСК з питань розслідування нападів на громадських активістів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ГПУ подасть апеляцію на звільнення Мангера 14 березня.

"На цей момент слідство вважає, що замовником є громадянин Мангер, який через знайомих йому організаторів - Павловського і Торбіна, замовив виконання злочину у чотирьох осіб. На жаль, ми маємо безпрецедентне рішення Печерського суду, коли підозрювана у скоєнні замовного вбивства людина випускається під заставу. Зараз ми отримали ще одне таке рішення, яке вже електронний браслет зняло з пана Мангера", - повідомив Луценко.

Генпрокурор сподівається, що апеляційний суд задовольнить скаргу ГПУ.

"Сьогодні буде подана апеляція цього рішення. Сподіваюсь, що апеляційний суд повернеться до закону, який передбачає безальтернативний арешт при замовному вбивстві. Для мене це принципова історія", - повідомив Луценко.

Нагадаємо, 11 березня з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера зняли електронний браслет і повернули йому паспорт для виїзду за кордон.

Як писало РБК-Україна раніше, Шевченківський райсуд столиці не продовжив строк дії обов'язків, покладених на Владислава Мангера. З нього дозволили зняти електронний браслет, а також Мангеру можуть повернути заставу. Втім, Шевченківський суд відсторонив його від посади строком на один місяць.

Після цього Луценко підкреслював, що ГПУ буде подавати апеляцію на рішення Шевченківського суду.