ДПСУ викрила схему незаконного переміщення українців через держкордон

Державна прикордонна служба України спільно з іншими правоохоронними органами викрила злочинну організацію з вербування та незаконного переміщення громадян України через державний кордон, в тому числі через закриті пункти пропуску, розташовані на тимчасово окупованій території АР Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Фото: затримання підозрюваних

Вказано, що 9 травня 2019 року оперативні співробітники Держприкордонслужби спільно зі слідчими Національної поліції Криму, а також прокуратури АР Крим, у рамках розслідування кримінального провадження провели перший етап реалізації з викриття злочинної організації, яка займалась вербуванням та незаконним переміщенням українців через кордон з подальшою метою залучення їх до протиправної діяльності, пов’язаної із незаконним переправленням нелегальних мігрантів - вихідців країн Південно-Східної Азії до країн Західної Європи через акваторію Середземного моря.

"Під час вербування громадян України останнім повідомлялось про необхідність перевезення морським шляхом мігрантів, при цьому навмисно приховувався факт наявності жорстокої кримінальної відповідальності у вищевказаних країнах за вказаний вид діяльності", - сказано у повідомленні.

Так, завербованих українців у більшості випадків затримували правоохоронні органи Греції та Італії. На даний час у країнах Західної Європи відбувають покарання близько 250 українців, які стали жертвами злочинних дій.

Силовики, зокрема, викрили організатора та пособників протиправної діяльності, які займались вербуванням, а також організацією переміщенням українців через закриті пункти пропуску ТОТ АР Крим до Туреччини.

Нагадаємо, в Закарпатській і Львівській області прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів, а також їхніх пособників.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні за рік викрили 249 груп нелегальних мігрантів. Перший заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін підкреслював, що нелегальна міграція є прибутковим бізнесом, адже вартість незаконного транзиту одного нелегала через територію України становить близько 3 тис. доларів.