В ГПСУ рассказали о снижении пассажиропотока в оккупированный Крым

Админграницу с Крымом пересекают в основном жители Херсонской области и жители полуострова

Пассажиропоток с материковой части Украины в оккупированный Россией полуостров Крым в 2018 году снизился в сравнении с 2017 годом. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слодобян, передает "Радио Свобода".

"Из года в год мы наблюдаем стабильное снижение пассажиропотока, в том числе и в летний сезон. Только что мы подсчитали цифры с пересечения админграницы с временно оккупированным Крымом, и в июне количество таких пересечений на 6 процентов меньше, чем в июне 2017 года", - сказал Слободян.

По его словам, тенденция к снижению сохраняется, и говорить, что украинцы едут с материка отдыхать в оккупированный Крым, нет никаких оснований.

"Админграницу пересекают в основном жители Херсонской области и жители полуострова, а граждан Украины из других регионов мы там не наблюдаем. За год у нас примерно 3 миллиона пересечений админграницы, и это преимущественно люди, которые живут в близлежащих районах и вынуждены ездить с гуманитарными целями", - добавил Слободян.

Напомним, украинские пограничники с начала 2018 года обнаружили 700 разыскиваемых Интерполом лиц.