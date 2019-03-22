В ДПСУ назвали кількість міжнародних спостерігачів, яких чекають на виборах

Перед виборами президента в Україні очікується близько 2 тис. міжнародних спостерігачів, з яких 400 вже прибули в Україну. Про це в коментарі РБК-Україна розказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян.

Слободян повідомив, що за списками ЦВК прикордонники очікують близько 2 тисяч спостерігачів.

"На даний момент вже близько 400 їх перебуває в Україні. Представників РФ в цьому переліку немає. Але перелік країн досить великий. Загалом там представники близько 40 країн", - повідомив він.

В ДПСУ також розказали про кількість журналістів, яку очікують в Україні на період виборів.

"Що стосується представників ЗМІ, за даними ЦВК понад 900 представників засобів масової інформації мають бути в Україні. З них - більше 80 вже прилетіли в Україну", - додав Слободян.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах президента 2019 під час засідання 21 березня зареєструвала ще 70 офіційних міжнародних спостерігачів.

Повідомлялося, що станом на 21 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 890 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 15 іноземних держав.

Водночас Комісія відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.