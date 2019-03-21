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ЦВК зареєструвала майже 1,9 тис. міжнародних спостерігачів на виборах

Новини » Вибори 2019    21.03.2019 - 17:29
ЦВК зареєструвала майже 1,9 тис. міжнародних спостерігачів на виборах
Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Сьогодні було зареєстровано ще 70 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала на виборах президента 2019 під час засідання 21 березня ще 70 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Як зазначається, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 70 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 1 - від Азербайджанської Республіки, 3 - від Українського Конгресового Комітету Америки, 63 - від Сполучених Штатів Америки, 3 - від Турецької Республіки.

"Таким чином, станом на 21 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 890 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 15 іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, вчора, 21 березня, ЦВК зареєструвала на виборах президента України 660 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі. 

Водночас Комісія відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ. Своє рішення в ЦВК пояснили забороною чинного законодавства "Про вибори Президента України" до участі в місіях спостереження громадянам держав, які визнані в Україні країною-агресором, чи країною-окупантом",

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