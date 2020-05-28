ДПСУ про готовність сусідніх країн відкрити кордони: буде відомо завтра

Українська сторона відкриває додаткові 66 пунктів пропуску на кордоні з 29 травня, однак поки невідомо, чи готові сусідні країни відкрити свої КПП. Про повноцінну роботу пунктів пропуску можна буде говорити тільки завтра.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, цієї ночі ще 66 пунктів пропуску запрацюють.

"Рух стосується як українського кордону, так і суміжних країн. Українська сторона буде готова пропускати громадян і транспорт", - додав Демченко.

Відповідаючи на уточнене запитання, він не виключив, що не всі прикордонні пункти суміжних країн зможуть встигнути також відновити роботу з 29 травня.

"Українська сторона буде готова здійснювати контроль у цих додатково відкритих пунктах пропуску ... Чи будуть вони повноцінно функціонувати, можна буде говорити тільки завтра або на наступний день. Не виключено, що сусідні країни з 00:00 також відкриють всі ці напрямки зі свого боку", - підкреслив Демченко.

Нагадаємо, сьогодні було опубліковано урядові документи про відновлення роботи 66 пунктів пропуску, таким чином КПП відкриються вже з 29 травня.

РБК-Україна вивчило зміни і представило загальний список пунктів пропуску, які мають запрацювати.