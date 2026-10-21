Без GPS и связи: на Луне впервые запустят мощный суперкомпьютер

На Луне впервые опробуют мощную вычислительную систему для работы с ИИ и графическими процессорами. Ее доставит беспилотный луноход FLIP в рамках миссии Griffin-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.
Американская компания Astrolab готовит к запуску на южный полюс Луны беспилотный луноход FLIP. На его борту будет размещен специальный суперкомпьютер Spaceborne Computer-4 от компании Hewlett Packard Enterprise (HPE).
Обычные компьютеры не способны работать в космосе, поэтому модуль HPE создали по особой технологии.
Он легкий, сплошной, не имеет вентиляторов (поскольку в космосе нет воздуха для обдува) и защищен прочным алюминиевым корпусом, хорошо отводящим тепло.
Внутри установлен энергоэффективный процессор, мощная видеокарта для работы с ИИ и надежные накопители от компании KIOXIA. Будет питаться система от солнечных батарей и аккумуляторов лунохода.
Главная задача техники - доказать, что она способна работать в сверхсложных условиях.
Ровер и компьютер рассчитаны на круглогодичное пребывание на Луне. Это означает, что им придется пережить несколько лунных ночей, каждая из которых длится более 150 часов в полной темноте и без солнечного тепла.
Если эксперимент удастся, суперкомпьютер будет выполнять следующие задачи:
Читайте больше: Крайняя мера: почему ученые планируют ядерный удар по астероиду
На Луне нет спутников GPS, поэтому роверам сложно понять, где именно они находятся.
Чтобы решить эту проблему, на луноходе установят "умную" навигационную программу, которую раньше успешно использовали на Марсе специалисты Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).
Как это работает: искусственный интеллект будет сравнивать снимки с камер лунохода с фотографиями, которые уже есть в его памяти. Находя знакомые холмы или камни, алгоритм сможет точно определять координаты ровера и прокладывать безопасный путь в обход глубоких кратеров.
Доставку техники на Луну произведет посадочный аппарат Griffin от компании Astrobotic в рамках специальной программы NASA по привлечению частных компаний.
Кроме лунохода FLIP с суперкомпьютером, на Луну отправляют:
Результаты космической миссии помогут подготовить основу для будущих высадок астронавтов по Artemis и создания постоянных научных баз на Луне.