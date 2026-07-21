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GPS и до 20 дней без зарядки: какими будут новые Redmi Watch 6

12:09 21.07.2026 Вт
2 мин
Модификации станут более дешевой альтернативой базовой модели
aimg Ольга Завада
Xiaomi расширит линейку Redmi Watch 6 (фото: Xiaomi)

Стали известны параметры моделей Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite. Это произошло всего через два месяца после выхода базового смарт-часа Redmi Watch 6.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 91Mobiles.

Технические характеристики Redmi Watch 6 Active

Модель Redmi Watch 6 Active станет самым доступным устройством в линейке. Ожидается, что ее ориентировочная стоимость в Европе составит около 50 евро.

Интересно, что устройство сохраняет общий дизайн базовой версии, однако имеет несколько существенных отличий.

Дисплей: AMOLED-панель уменьшилась с 2,07 до 1,85 дюйма, а ее разрешение составляет 450 x 390 пикселей.

Элементы управления: разработчики полностью отказались от поворотной цифровой коронки (колесики навигации).

Аккумулятор: емкость батареи составляет 470 мАч, что обеспечивает до 10 дней работы в обычном режиме и до 20 дней в режиме экономии энергии.

Несмотря на низкую цену, часы

  • поддерживает более 140 спортивных режимов,
  • оснащен датчиками измерения пульса и уровня кислорода в крови (SpO2),
  • имеет встроенный динамик и микрофон для совершения вызовов через Bluetooth.

В версии Active не будет колесика (скриншот: 91Mobiles)

Читайте больше : GPS без смартфона и 24 дня работы: чем удивляет Redmi Watch 6

Чем удивит версия Redmi Watch 6 Lite?

Более дорогая версия Redmi Watch 6 Lite ожидается по цене около 60 евро. Гаджет отличается несколько измененным дизайном корпусов с выступом на правой грани.

Главные преимущества версии Lite:

Больший экран: устройство получило 1,96-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 502×410 пикселей.

Точная навигация: модель оснащена встроенным GPS-модулем для автономного отслеживания маршрутов во время тренировок.

Улучшенные сенсоры: в отличие от Active, здесь установлен более точный 9-осевой датчик движения.

Версия Lite не получит NFC (скриншот: 91Mobiles)

Аккумулятор в версии Lite аналогичен - 470 мА·час. При этом бесконтактные платежи через модуль NFC останутся эксклюзивной функцией более дорогой базовой модели Redmi Watch 6.

Официальная дата выхода обеих новинок пока не объявлена.

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