Говорить об эффекте помощи Украине от США на поле боя слишком рано, - глава Пентагона

"Мы ставим в приоритет такие критически важные вещи как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы", - сказал Остин.

Он отметил, что когда Пентагон ожидал одобрения финансирования, то подготовился, чтобы "скоро доставить эти вещи и поддержать Украину".

"Трудно вернуть время, но я считаю, без этой помощи Украине было бы очень трудно защищаться от превосходящей силы, которая есть у россиян", - подчеркнул глава Пентагона.

Он также отметил, что помощь Ирана и Северной Кореи позволили России "встать на ноги" после потерь, которые она понесла от ВСУ,

"В определенный момент Россия понесла значительные потери из-за действий, которые совершила Украина и ее Вооруженные силы. Они нанесли значительные потери российским силам, уничтожили большое количество их техники. Также мы видели, как Россия привлекла Северную Корею, предоставившую достаточно много боеприпасов и ракет. Беспилотники, предоставленные Ираном, действительно помогли, и начали немного преломлять ситуацию для России", - добавил Остин.

К тому же, глава Пентагона отметил, что Китай помог РФ наладить военную промышленность.

"Она увеличивает свое промышленное производство. Но без помощи со стороны Ирана, Северной Кореи и Китая этого, вероятно, не случилось бы в такой степени, как это произошло. Поэтому мы привлекаем правильные каналы, чтобы подчеркнуть нашу серьезную обеспокоенность в отношении КНР и других, которые оказывают такую поддержку", - сказал он.