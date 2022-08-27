Сербія згодилася піти на поступки владі Косово, але за однієї умови
Сербія готова піти на поступки владі Косово стосовно визнання водійських прав. Проте Белград вимагає гарантій від ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сербії Олександра Вучича під час звернення.
Лідер країни підтвердив, що Сербія готова підписати з Косово окремий документ щодо водійських посвідчень, але це не означає визнання незалежності.
"Суто з практичних міркувань і заради свободи переміщення ми готові випустити один спільний документ, у якому було б написано про можливість використання прав, виданих у Приштині, але це не означає визнання незалежності Косова", - заявив Вучич.
При цьому у Сербії чекають гарантій з боку ЄС, щоб косовські серби з виданими в Сербії документами могли вільно пересуватися.
Конфлікт між Сербією та Косово
Нагадаємо, що 31 липня ситуація у Косово знову загострилася. Приводом стала вимога Приштина отримувати тимчасові документи для перебування в країні тим, хто в'їжджає з сербськими посвідченнями.
Також від громадян вимагали замінити їх на сербські номерні знаки на знаки Косова.
Пізніше у Косові перенесли зміну сербських номерних знаків та ідентифікаційних карток до 1 вересня
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