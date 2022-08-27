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Сербія згодилася піти на поступки владі Косово, але за однієї умови

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Белград, Субота 27 серпня 2022 17:12
Сербія згодилася піти на поступки владі Косово, але за однієї умови Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr by Tib Tib)
Автор: Наталія Юрченко

Сербія готова піти на поступки владі Косово стосовно визнання водійських прав. Проте Белград вимагає гарантій від ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Сербії Олександра Вучича під час звернення.

Лідер країни підтвердив, що Сербія готова підписати з Косово окремий документ щодо водійських посвідчень, але це не означає визнання незалежності.

"Суто з практичних міркувань і заради свободи переміщення ми готові випустити один спільний документ, у якому було б написано про можливість використання прав, виданих у Приштині, але це не означає визнання незалежності Косова", - заявив Вучич.

При цьому у Сербії чекають гарантій з боку ЄС, щоб косовські серби з виданими в Сербії документами могли вільно пересуватися.

Конфлікт між Сербією та Косово

Нагадаємо, що 31 липня ситуація у Косово знову загострилася. Приводом стала вимога Приштина отримувати тимчасові документи для перебування в країні тим, хто в'їжджає з сербськими посвідченнями.

Також від громадян вимагали замінити їх на сербські номерні знаки на знаки Косова.

Пізніше у Косові перенесли зміну сербських номерних знаків та ідентифікаційних карток до 1 вересня

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