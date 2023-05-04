RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Говорили о разминировании территорий. Глава МВД встретился с послом Британии

Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Клименко отметил, что именно Великобритания в первые дни войны учила украинских следователей документировать военные преступления, а сейчас они эффективно используют приобретенные знания.

"Обсудили также и один из важнейших вопросов - разминирование территории Украины. Мелинда Симмонс в свою очередь подчеркнула, что Британское правительство и дальше будет способствовать помощи Украине, ее восстановлению и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВеликобритания