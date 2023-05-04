Говорили о разминировании территорий. Глава МВД встретился с послом Британии

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Клименко отметил, что именно Великобритания в первые дни войны учила украинских следователей документировать военные преступления, а сейчас они эффективно используют приобретенные знания.
"Обсудили также и один из важнейших вопросов - разминирование территории Украины. Мелинда Симмонс в свою очередь подчеркнула, что Британское правительство и дальше будет способствовать помощи Украине, ее восстановлению и безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, что для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.
Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.
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