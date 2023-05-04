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Говорили про розмінування територій. Голова МВС зустрівся з послом Британії

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Клименко зазначив, що саме Велика Британія у перші дні війни навчала українських слідчих документувати воєнні злочини, а зараз вони ефективно використовують набуті знання.

"Обговорили також і одне з найважливіших питань - розмінування території України. Мелінда Сіммонс в свою чергу підкреслила, що Британський уряд і надалі сприятиме допомозі Україні, її відновленню та безпеці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниВеликобританія