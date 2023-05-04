Говорили про розмінування територій. Голова МВС зустрівся з послом Британії

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Обговорили також і одне з найважливіших питань - розмінування території України. Мелінда Сіммонс в свою чергу підкреслила, що Британський уряд і надалі сприятиме допомозі Україні, її відновленню та безпеці", - йдеться в повідомленні.

Клименко зазначив, що саме Велика Британія у перші дні війни навчала українських слідчих документувати воєнні злочини, а зараз вони ефективно використовують набуті знання.

Нагадаємо, що для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.

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