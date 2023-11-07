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Готовятся отступать? Россияне минируют критическую инфраструктуру в Херсонской области

Фото: российские оккупанты минируют критическую инфраструктуру в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты на временно захваченных районах Херсонской области минируют объекты критической инфраструктуры. Это может свидетельствовать о планах врага их уничтожения при будущем отступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки, интервенты закапывают взрывчатку возле стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и других объектов критической инфраструктуры в регионе.

"Соответствующие действия окупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", - отмечают в ГУР.

Напомним, год назад войска РФ во время отступления из Херсона, который освобождали Силы обороны Украины, пыталось максимально повредить линии электропередач, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры в области.

Ситуация на левобережье Херсонской области

Ранее аналитики ISW сообщали, что украинские войска несколько продвинулись и оттеснили оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В сети отмечали, что ВСУ высадились на левобережье Херсонской области. При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя ситуацию на левобережье, заявила, что есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".

Добавим, что военный эксперт Владислав Селезнев в беседе с РБК-Украина назвал три плацдарма для ВСУ на левобережье Херсонской области.

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Херсонская областьГУР