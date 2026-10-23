На дому и в заведениях: в КГГА рассказали, как будут помогать маломобильным киевлянам зимой

Киев готовит места для временного пребывания людей с ограниченными физическими возможностями в учреждениях с энергетической автономностью – на случай чрезвычайных ситуаций с электричеством и теплом. Также социальные работники будут оказывать помощь маломобильным людям по месту их проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы КГГА Марины Хонды.

Варианты временного размещения

В Киеве готовят энергетически автономные заведения для маломобильных людей, которые будут иметь надлежащие условия.

"Мы прежде всего ориентируемся на те возможности и заведения, которые уже есть в Киеве. Принципиально важно, чтобы эти заведения были энергетически автономными. Также необходимо обеспечить надлежащие условия проживания и уход. Поэтому мы формируем отдельные направления размещения, чтобы каждый человек получал именно ту помощь, в которой нуждается", – рассказала Хонда.

Она уточнила, что речь идет прежде всего об одиноких людях старшего возраста, людях с инвалидностью, детях с инвалидностью и многодетных семьях.

По словам Хонды, к этой работе присоединились и частные заведения, предложив дополнительные места для временного размещения. Также увеличивается количество мест в столичных больницах.

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Большинство опрошенных отказываются покидать дома

Пока только около 3 000 киевлян из социально уязвимых групп выразили готовность воспользоваться возможностью временного переезда в случае необходимости. Большинство людей отказываются от эвакуации.

"Более 90% опрошенных сказали, что будут оставаться дома, даже если ситуация усложнится. Особенно категорически настроены одинокие люди старшего возраста. Мы должны это учитывать и понимать, что в случае чрезвычайной ситуации именно к таким людям социальным работникам, вероятно, придется приходить домой и оказывать помощь на месте", - подчеркнула заместительница главы КГГА.

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Доставка еды и верификация данных

В настоящее время город ищет ресурсы для охвата помощью людей, которые не могут или не хотят покидать дома в случае длительного отсутствия тепла и электричества.

"Прежде всего, речь идет об обеспечении горячим питанием. Сейчас городской гуманитарный штаб сотрудничает с благотворительными фондами и заведениями, которые могут помочь с приготовлением и доставкой пищи. Мы формируем соответствующий резерв, чтобы в случае отсутствия тепла, когда у людей не будет возможности самостоятельно приготовить еду, обеспечить их питанием дома", - сообщила Хонду.

Она также рассказала, что с мая город проводил системную работу по верификации и актуализации данных маломобильных киевлян, которые в случае чрезвычайной ситуации могут нуждаться в посторонней помощи.

Ведь далеко не все маломобильные люди состоят на учете в социальных службах, а Пенсионному фонду или больницам законодательно запрещено передавать персональные данные.