ua en ru
Пт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

На дому и в заведениях: в КГГА рассказали, как будут помогать маломобильным киевлянам зимой

15:48 23.10.2026 Пт
3 мин
aimg Анна Шиканова
На дому и в заведениях: в КГГА рассказали, как будут помогать маломобильным киевлянам зимой Как Киев будет помогать маломобильным людям зимой (фото: kyivcity.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

Киев готовит места для временного пребывания людей с ограниченными физическими возможностями в учреждениях с энергетической автономностью – на случай чрезвычайных ситуаций с электричеством и теплом. Также социальные работники будут оказывать помощь маломобильным людям по месту их проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы КГГА Марины Хонды.

Варианты временного размещения

В Киеве готовят энергетически автономные заведения для маломобильных людей, которые будут иметь надлежащие условия.

"Мы прежде всего ориентируемся на те возможности и заведения, которые уже есть в Киеве. Принципиально важно, чтобы эти заведения были энергетически автономными. Также необходимо обеспечить надлежащие условия проживания и уход. Поэтому мы формируем отдельные направления размещения, чтобы каждый человек получал именно ту помощь, в которой нуждается", рассказала Хонда.

Она уточнила, что речь идет прежде всего об одиноких людях старшего возраста, людях с инвалидностью, детях с инвалидностью и многодетных семьях.

По словам Хонды, к этой работе присоединились и частные заведения, предложив дополнительные места для временного размещения. Также увеличивается количество мест в столичных больницах.

Читайте также: Больницы Киева обеспечивают альтернативными источниками тепла, света и воды

Большинство опрошенных отказываются покидать дома

Пока только около 3 000 киевлян из социально уязвимых групп выразили готовность воспользоваться возможностью временного переезда в случае необходимости. Большинство людей отказываются от эвакуации.

"Более 90% опрошенных сказали, что будут оставаться дома, даже если ситуация усложнится. Особенно категорически настроены одинокие люди старшего возраста. Мы должны это учитывать и понимать, что в случае чрезвычайной ситуации именно к таким людям социальным работникам, вероятно, придется приходить домой и оказывать помощь на месте", - подчеркнула заместительница главы КГГА.

Читайте также: Как в Киеве будут помогать пожилым и маломобильным людям зимой: в мэрии раскрыли детали

Доставка еды и верификация данных

В настоящее время город ищет ресурсы для охвата помощью людей, которые не могут или не хотят покидать дома в случае длительного отсутствия тепла и электричества.

"Прежде всего, речь идет об обеспечении горячим питанием. Сейчас городской гуманитарный штаб сотрудничает с благотворительными фондами и заведениями, которые могут помочь с приготовлением и доставкой пищи. Мы формируем соответствующий резерв, чтобы в случае отсутствия тепла, когда у людей не будет возможности самостоятельно приготовить еду, обеспечить их питанием дома", - сообщила Хонду.

Она также рассказала, что с мая город проводил системную работу по верификации и актуализации данных маломобильных киевлян, которые в случае чрезвычайной ситуации могут нуждаться в посторонней помощи.

Ведь далеко не все маломобильные люди состоят на учете в социальных службах, а Пенсионному фонду или больницам законодательно запрещено передавать персональные данные.

Раньше мы рассказывали, как в Киеве готовят коммунальные пансионаты для маломобильных лиц к возможным блекаутам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Отопительный сезон КГГА
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко