ua en ru
Чт, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Готовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников Киева

16:45 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Готовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников Киева В Киеве поздравили работников социальной сферы (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Додати як бажане джерело в Google

В Киеве более 80 тысяч жителей находятся под постоянным социальным сопровождением и о них заботится 6,5 тысяч специалистов соцслужб. И 1 ноября они будут отмечать свой профессиональный праздник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличка по случаю профессионального праздника соцработников.

Мэр столицы поздравил работников социальной сферы Киева с профессиональным праздником, который они будут отмечать 1 ноября и вручил награды от столицы.

Читайте также: Солнечные панели и генераторы: как в Киеве готовят коммунальные пансионаты к возможным блекаутам

"В городе в соцсфере свыше 6,5 тыс. работников. Они поддерживают людей старшего возраста, с инвалидностью, семьи с детьми, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и их семьи, заботятся о детях, которые остались без родительской опеки. Сейчас более 80 тысяч киевлян находятся под постоянным соцсопровождением", - сообщил Кличко.

Готовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников Киева
Кличко поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Он отметил, что полномасштабная война значительно увеличила нагрузку на работников соцсферы столицы. И один из вызовов, к которому город готовится сегодня, - помощь людям в случае продолжительных перебоев с теплом и электроэнергией.

"Прошлой зимой именно соцработники были одним из основных звеньев коммуникации с людьми, нуждающимися в поддержке. Они помогали организовывать временное перемещение, доставляли гуманитарную помощь. Обеспечивали уход на дому и сопровождали тех, кому было сложно справиться самостоятельно", - отметил глава Киева.

Читайте также: Больницы Киева обеспечивают альтернативными источниками тепла, света и воды

Он подчеркнул, что соцработники работают сверхурочно из-за нехватки кадров и большого количества киевлян, нуждающихся в помощи.

"Эта работа часто выходит за пределы рабочего дня. Соцработники должны реагировать на потребности человека, искать решения, поддерживать в кризисных ситуациях. И в то же время заботиться о собственных семьях, которые также живут в условиях войны. Сегодня в помощи нуждаются немало киевлян, а специалистов в соцсфере не хватает", - написал Кличко.

Также он добавил, что именно поэтому особенно важно поддерживать людей, взявших на себя эту миссию. И создавать условия, чтобы они работали и дальше.

"Поблагодарил работников соцсферы за ежедневную работу, выдержку и ответственность", - сказал мэр.

Готовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников КиеваГотовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников КиеваГотовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников КиеваГотовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников КиеваГотовятся к отключениям и работают сверхурочно: Кличко поздравил соцработников Киева

Как сообщалось ранее, в рамках подготовки к зиме КГГА формирует списки пожилых и маломобильных киевлян, чтобы обеспечить их всем необходимым в случае отключения света или тепла. В том числе, планируется перевозка в соццентры, гериатрические пансионаты, медучреждения или специально подготовленные городские помещения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Виталий Кличко КГГА Социальная помощь
Новости
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Россия нанесла ракетный удар по Лозовой: пострадали шесть человек
Аналитика
Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Удары по АЗС не означают дефицита топлива: интервью с главой "Укрнафты" Богданом Кукурой