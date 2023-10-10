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Готовятся к "периоду блэкаутов"? Гуменюк высказалась об уменьшении ракетных обстрелов

Фото: руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты могут пытаться накопить ракеты и провести дополнительную слаженность для проведения массированных ударов по энергетических объектах Украины, как это было прошлой осенью.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

Офицер объяснила, с чем может быть связано уменьшение применения ракетного вооружения противником в последнее время при воздушных атаках по территории Украины.

"По всей вероятности, есть необходимость накопления таких запасов. Потому что хоть у них и были не малые запасы, но они их очень "щедро" использовали. И производство (ракет - Ред.,) хотя и существует, оно достаточно усложнено и замедлено", - отметила Гуменюк.

В то же время она обратила внимание, что российские захватчики могут накапливать ракетное вооружение "в конкретных целях".

"Это может быть связано с подготовкой к так называемому "периоду блэкаутов", которые они анонсировали и продолжают педалировать эту тему", - сказала она.

Также есть понимание, что войскам РФ нужна дополнительная слаженность для проведения подобных атак. А с этим у противника могли возникнуть сложности после удара Сил обороны Украины по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму, добавила Гуменюк.

"Необходимо проводить обучение пилотов, согласование с морскими ракетоносителями и т.д. А в условиях сбития "верхушки" Черноморского флота могут быть определенные сложности", - объяснила она.

РФ увеличивает атаки дронами, а не ракетами

Напомним, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в ближайшее время ударные беспилотники будут преобладать над ракетами в российских атаках по территории Украины.

Также представитель ВС ВСУ объяснил причины такой тактики врага тем, что для РФ применение дронов-камикадзе легче, скорее и дешевле, а ракеты быстро изготавливать не удается, особенно в условиях западных санкций.

Добавим, что в августе Минобороны Великобритании заявляло, что РФ почти наверняка начала использование БПЛА собственного производства, основанных на иранских разработках Shahed. Кроме того, как писало CNN, РФ с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.

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