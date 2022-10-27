Готовятся к обороне. Оккупанты закрыли Попасную и вывезли оттуда всех гражданских, - Гайдай

Российские оккупанты готовят к обороне город Попасная (Донецкая область). Оттуда уже вывезли всех гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Оккупанты решили не восстанавливать Попасную. Из города вывезли всех людей, населенный пункт закрыт, его готовят к обороне, создавая крепость на руинах", - рассказал он.

Гайдай отметил, что подобная судьба ждет и другие оккупированные города области, в частности Северодонецк и Лисичанск.

К тому же, он рассказал, что все освобожденные от российских военных села Луганской области почти полностью разрушены.