Готовятся к обороне. Оккупанты закрыли Попасную и вывезли оттуда всех гражданских, - Гайдай

Российские оккупанты готовят к обороне город Попасная (Донецкая область). Оттуда уже вывезли всех гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Оккупанты решили не восстанавливать Попасную. Из города вывезли всех людей, населенный пункт закрыт, его готовят к обороне, создавая крепость на руинах", - рассказал он.
Гайдай отметил, что подобная судьба ждет и другие оккупированные города области, в частности Северодонецк и Лисичанск.
К тому же, он рассказал, что все освобожденные от российских военных села Луганской области почти полностью разрушены.
Напомним, вчера стало известно, что украинские военные установили флаг Украины в селе Невское Луганской области.
Как сообщалось, недавно ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе. Среди них было и село Невское.
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