Готуються до оборони. Окупанти закрили Попасну та вивезли звідти всіх цивільних, - Гайдай

Російські окупанти готують до оборони місто Попасна (Донецька область). Звідти вже вивезли всіх цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Окупанти вирішили не відновлювати Попасну. З міста вивезли всіх людей, населений пункт закрито, його готують до оборони, створюючи фортецю на руїнах", - розповів він.

Гайдай зазначив, що подібна доля чекає й на інші окуповані міста області, зокрема Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

До того ж він розповів, що всіх звільнених від російських військових села Луганської області майже повністю зруйновано.