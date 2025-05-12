Готовят ответ на действия РФ: Сибига провел переговоры с ключевыми союзниками Украины

Украина обсудила с ключевыми партнерами дальнейшие мирные усилия, а также санкции и другие шаги, которые могут быть осуществлены, если Россия будет продолжать отвергать прекращение огня.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"В развитие предыдущих контактов президента Украины Владимира Зеленского, провел конструктивные совместные телефонные переговоры с коллегами из Франции, Германии, Польши, Великобритании, Соединенных Штатов и Европейского Союза", - рассказал Сибига.

Он напомнил, что было важно начать эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах в продвижении мира.

"Я сообщил коллегам, что, согласно данным нашего военного командования, Россия пока игнорирует наше предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта", - отметил глава МИД.

Он также обратил внимание, что Украина остается полностью преданной мирным усилиям, а все действия Украины демонстрируют конструктивный подход.

"Мы скоординировали дальнейшие мирные усилия в ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть осуществлены, если Россия будет продолжать отвергать прекращение огня и мирные усилия", - отметил министр.