Готовят ответ на действия РФ: Сибига провел переговоры с ключевыми союзниками Украины
Украина обсудила с ключевыми партнерами дальнейшие мирные усилия, а также санкции и другие шаги, которые могут быть осуществлены, если Россия будет продолжать отвергать прекращение огня.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"В развитие предыдущих контактов президента Украины Владимира Зеленского, провел конструктивные совместные телефонные переговоры с коллегами из Франции, Германии, Польши, Великобритании, Соединенных Штатов и Европейского Союза", - рассказал Сибига.
Он напомнил, что было важно начать эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах в продвижении мира.
"Я сообщил коллегам, что, согласно данным нашего военного командования, Россия пока игнорирует наше предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта", - отметил глава МИД.
Он также обратил внимание, что Украина остается полностью преданной мирным усилиям, а все действия Украины демонстрируют конструктивный подход.
"Мы скоординировали дальнейшие мирные усилия в ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть осуществлены, если Россия будет продолжать отвергать прекращение огня и мирные усилия", - отметил министр.
Предложение прекращения огня
Стоит напомнить, что 11 мая российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня. При этом он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной и провести встречу 15 мая в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.
В то же время, Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.
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