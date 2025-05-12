Готують відповідь на дії РФ : Сибіга провів переговори з ключовими союзниками України

Україна обговорила з ключовими партнерами подальші мирні зусилля, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"У розвиток попередніх контактів президента України Володимира Зеленського, провів конструктивні спільні телефонні переговори з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Сполучених Штатів та Європейського Союзу", - розповів Сибіга.

Він нагадав, що було важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру.

"Я повідомив колегам, що, згідно з даними нашого військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту", - зауважив глава МЗС.

Він також звернув увагу, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям, а всі дії України демонструють конструктивний підхід.

"Ми скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля", - зазначив міністр.