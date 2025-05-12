Готують відповідь на дії РФ : Сибіга провів переговори з ключовими союзниками України
Україна обговорила з ключовими партнерами подальші мирні зусилля, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"У розвиток попередніх контактів президента України Володимира Зеленського, провів конструктивні спільні телефонні переговори з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Сполучених Штатів та Європейського Союзу", - розповів Сибіга.
Він нагадав, що було важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру.
"Я повідомив колегам, що, згідно з даними нашого військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту", - зауважив глава МЗС.
Він також звернув увагу, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям, а всі дії України демонструють конструктивний підхід.
"Ми скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля", - зазначив міністр.
Пропозиція припинення вогню
Варто нагадати, що 11 травня російський диктатор Володимир Путін відхилив пропозицію щодо припинення вогню. При цьому він запропонував поновити прямі переговори з Україною та провести зустріч 15 травня в Стамбулі.
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.
Водночас, Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.
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