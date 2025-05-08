Конец "дружбы" с Москвой? Что могло поссорить грузинскую власть и Путина

В последнее время между Россией и властями Грузии можно заметить определенное "охлаждение" отношений. Причиной этого могло стать возобновление российских авиарейсов в оккупированную Абхазию.

Больше о конфликте между Тбилиси и Москвой - в материале РБК-Украина ниже.

Напомним, что Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 3 сентября 2008 года после завершения российско-грузинской войны. До сих пор все консульские и другие дипломатические услуги предоставляются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

В России неоднократно подчеркивали, что хотят восстановить дипломатические отношения с Грузией. В апреле 2025 года заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва пойдет на этот шаг, если "соответствующий сигнал поступит из Тбилиси".

"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет", - сказал российский чиновник.

Правящая партия "Грузинская мечта", несмотря на то, что благосклонно относится к России, все же отвергает восстановление дипотношений с РФ. Там заявляют, что это произойдет, когда будет полная деоккупация грузинских территорий - Абхазии и Цхинвальского региона.

Что спровоцировало конфликт

1 мая 2025 года российская авиакомпания "ЮВТ Аэро" совершила первый рейс из московского аэропорта "Внуково" в аэропорт в Сухуми (оккупированная Абхазия). Это был первый регулярный полет с 1993 года, когда аэропорт закрыли из-за войны.

Стоит добавить, что авиакомпания "ЮВТ Аэро" находится под санкциями Европейского Союза.



Грузинское агентство гражданской авиации заявило, что эти рейсы не сертифицированы и нарушают международные нормы и законодательство Грузии. В МИД Грузии осудили действия России и назвали их грубым нарушением закона Грузии об оккупированных территориях и международного права.

В то же время вице-премьер и министр экономики в правительстве правящей партии "Грузинской мечты" Леван Давиташвили сообщил, что Грузия "осуждает эксплуатацию аэропорта с нарушением международных норм".

По грузинскому законодательству, эксплуатация аэропорта в Сухуми со стороны России является незаконной.

ЕС отреагировал на возобновление авиасообщения РФ с Абхазией и выразил "глубокую обеспокоенность".

"Этот шаг, сделанный без согласия грузинских властей и отсутствие необходимого международного авиационного кода для аэропорта Сухуми, является очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Российской Федерации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

ЕС выразил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Путин не поздравил власти Грузии

Сегодня, 8 мая, российский диктатор Владимир Путин поздравил с 80-й годовщиной победы во Второй мировой войне лидеров стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Израиля, самопровозглашенных Абхазии и Приднестровья.

Примечательно, что диктатор поздравил также "народы Грузии и Молдовы", но не власти этих стран.

"В обращениях к народам Грузии и Молдовы Владимир Путин призвал сохранить завещанные нам добрые традиции дружбы и взаимопомощи, не позволить забыть общее историческое наследие и посеять разницу между дружественными народами", - написал Кремль.

В России объяснили такое поздравление тем, что Москва сейчас не имеет дипломатических отношений с Грузией, а во главе Молдовы "стоит антироссийски настроенное руководство".

Кроме того, Путин пригласил на парад в Москву лидеров непризнанных регионов Абхазии и Южной Осетии.