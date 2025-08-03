Готовят новые фейки: в ЦПД предупредили о грязной кампании РФ вокруг обменов пленными

В ЦПД напомнили, что уже опровергли российский фейк о том, что Украина якобы отказывается забирать граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Именно туда российский режим депортирует заключенных украинских граждан.

"Далее враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь относительно обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными", - отметили в Центре.

С помощью распространения фейков об обменах пленными и заключенными российские оккупанты хотят достичь ряда целей:

манипулировать процессом обменов;

перебросить нежелание проводить процессы обменов с себя на Украину;

дискредитировать украинскую власть;

создать представление, будто Украина не заинтересована в возвращении своих граждан.

"Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена", - заверили в ЦПД.