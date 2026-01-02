Готовят в качестве преемницы? Дочь Ким Чен Ына посетила государственный мавзолей

Помимо дочери, главу КНДР Ким Чен Ына сопровождали его жена Ли Соль Чжу и высокопоставленные чиновники. На кадрах опубликованных изданием KCNA видно, как Чжу Э находится между своими родителями в главном зале дворца Солнца Кумсусан.

Говоря непосредственно о лидере Северной Кореи, СМИ пишут, что он посетил мавзолей, чтобы почтить память своего деда Ким Ир Сена - основателя государства, а также отца Ким Чен Ыра. Это произошло в важные даты и годовщины, чем Ким Чен Ын подтвердил династическое наследие страны, обладающей ядерным оружием.

Что говорят аналитики

Reuters отмечает, что в последние три года Чжу Э все чаще появляется в государственных СМИ, что подпитывает предположения аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать лидером страны в четвертом поколении. То есть - преемницей Ким Чен Ына.

В частности, вице-президент аналитического центра "Институт Седжон", Чон Сон Чан, расценил первое появление Чжу Э в мавзолее как продуманный шаг ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии, на котором может быть официально оформлено ее назначение.

В то же время Хон Мин, эксперт по КНДР из Корейского института национального объединения, считает, что Северная Корея создает образ "стабильной семьи" Кима, показывая его жену и дочь вместе с ним на важных мероприятиях.

Что известно о дочери Ким Чен Ына

Согласно государственным СМИ КНДР, Ким Джу Э, которая предположительно родилась в начале 2010-х годов, присутствовала на новогодних торжествах в этом 2025 году. В сентября она вместе с отцом совершила первую публичную поездку за границу. К слову, Северная Корея никогда не подтверждала возраст Чжу Э.

Представитель Минобъединения Южной Кореи отказался комментировать появление Чжу Э. При этом он сказал журналистам, что по мнению правительства, пока рано говорить о том, является ли она преемницей, учитывая ее возраст и отсутствие официальной должности.

По словам Хонга, потенциальные роли двух других детей Кима оставляют место для осторожности при формулировке выводов о преемственности власти Джу Э.

"Практически невозможно публично назначить Ким Джу Э, которой, как считается, только что исполнилось 13 лет, преемницей, поскольку она еще даже не достигла возраста, позволяющего вступить в Рабочую партию", - сказал он.