Готовил покушение на командование ВСУ. В Запорожской области задержали агента-снайпера ФСБ

Как сообщается, в преддверии этого дня СБУ задержала двух организаторов вражеской группы. Впоследствии был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

Украинская спецслужба разыскала четвертого участника агентурной сети ФСБ с позывным "Фантом". После серии задержаний его приспешников он "залег ко дну" и таким образом пытался избежать наказания.

По данным следствия, фигурантом оказался житель областного центра, бывший военный, владевший навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы "Винторез". Это оружие производят на территории РФ и используют прежде спецподразделения страны-агрессора.

По имеющимся данным, именно из такой винтовки "Фантом" должно было покушаться на командование боевых подразделений ВСУ, воюющих на передовой южного фронта.

После нейтрализации других участников агентурной группы на "Фантоме" впоследствии снова вышел представитель ФСБ.

Во время сеанса связи он поставил новую задачу своему агенту – скорректировать вражеский удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Сонцепек".

Для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников фигурант пытался "втемную" использовать своих знакомых из фронтовых районов области.

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали российского агента и тем самым предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъято более полтысячи патронов разного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

Фото: СБУ задержала агента-снайпера ФСБ в Запорожской области (t.me/SBUkr)

На основании собранных улик фигуранту планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ в Украине

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве чиновника страховой компании, работавшего на оккупантов. Он разведывал информацию об обстрелах столичных ТЭЦ и передавал информацию врагу.

Также ранее в Краматорске был задержан адвокат, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами.

А в Херсоне Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая в течение месяца наводила российские "Грады" и "Шахеды" на город.