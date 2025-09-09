Готовил удары по центрам реабилитации и волонтерам: в Днепре задержали агента РФ

По данным СБУ, основной задачей агента был поиск и передача локаций волонтерских фондов и реабилитационных центров, где восстанавливаются раненые украинские военные.

Детали дела

Как установило расследование, вражеским агентом оказался местный житель с криминальным прошлым - ранее он отбывал наказание за разбой, кражи и нанесение тяжких телесных повреждений.

Еще до начала полномасштабной войны он попал в поле зрения ФСБ во время пребывания в исправительной колонии на временно оккупированной Донетчине.

В феврале 2023 года его дистанционно завербовал сотрудник российской спецслужбы.

"После вербовки агент начал объезжать местность на собственном авто, где фиксировал на телефонную камеру здания, возле которых замечал украинских военных и волонтеров", - рассказали в ведомстве.

И добавили, что разведывательную информацию он отправлял на мессенджер куратора в виде отметок на гугл-картах с описанием обозначенных объектов.

В дальнейшем он должен был оставить вблизи них GPS-трекеры для наведения российских ракет и ударных дронов.

Контрразведка СБУ задержала мужчину и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности украинских локаций в зоне вражеской разведывательной активности.

Во время обысков у агента обнаружена компьютерная техника, GPS-"маячки" и смартфоны с различными сим-картами для законспирированных контактов с ФСБ.

Что грозит

Фигуранту объявлено подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: в Днепре задержали агента РФ, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу.