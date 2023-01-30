Готовил удары по электроподстанциям на западе Украины: задержан агент ФСБ (фото)

Служба безопасности в Тернополе задержала предателя, работавшего на российские спецслужбы. Он готовил ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, мужчина собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы в западных регионах страны.
"Прежде всего, его интересовали локации и технические характеристики местных электроподстанций. Полученные сведения он планировал передать врагу для подготовки и проведения серии ракетных ударов по украинским объектам энергетики. Впрочем, сотрудники СБУ помешали этим планам", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленник был вовремя разоблачен, его задержали на попытке передачи оккупантам разведданных с телефона.
Следствие установило, что предателем оказался житель Кременецкого района, которого российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения.
"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети. Для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты", - сообщают в СБУ.
Силовики выяснили, что мужчина коммуникировал из ФСБ через специально созданный Телеграмм-канал.
Фото: СБУ задержала агента ФСБ, готовившего ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины (ssu.gov.ua)
Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Следователи ему сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, ранее СБУ задержала российского агента, который собирал информацию об ВСУ и корректировал удары по Харькову.
Также в Одесской области задержан агент ФСБ, который наводил ракеты на энергообъекты.
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