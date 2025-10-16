Готовил теракт против военных в Лозовой: СБУ задержала российского агента

В Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как рассказали в ведомстве, СБУ и полиция предотвратили террористический акт, который российские спецслужбы готовили против украинских защитников на юге Харьковщины.
По данным следствия, в городе Лозовая мужчина планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские военные.
Для атаки он изготовил самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.
СБУ заблаговременно разоблачила преступные намерения, и оперативники задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку.
Как установило расследование, исполнителем оказался 53-летний местный житель без работы, который вышел на связь с российскими кураторами через Telegram-каналы с "легкими подработками". Получив инструкции, он следил за служебным авто и изготовил взрывчатку, начиненную гайками для усиления поражения.
Во время обысков у него изъяли готовое взрывное устройство, комплектующие к нему и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Российскому агенту объявлено подозрение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 УК Украины (приготовление к теракту по предварительному сговору группой лиц).
Он взят под стражу без права залога. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ задержала агента РФ на Харьковщине (t.me/SBUkr)
Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который российские спецслужбы планировали осуществить в Запорожье.
Также известно, что в Днепре задержали российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу. Он должен был оставлять GPS-"маячки" вблизи объектов, чтобы наводить на них российские ракеты и дроны.
А в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.