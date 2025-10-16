Готовил теракт против военных в Лозовой: СБУ задержала российского агента

Как рассказали в ведомстве, СБУ и полиция предотвратили террористический акт, который российские спецслужбы готовили против украинских защитников на юге Харьковщины.

Детали схемы

По данным следствия, в городе Лозовая мужчина планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские военные.

Для атаки он изготовил самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.

СБУ заблаговременно разоблачила преступные намерения, и оперативники задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку.

Как установило расследование, исполнителем оказался 53-летний местный житель без работы, который вышел на связь с российскими кураторами через Telegram-каналы с "легкими подработками". Получив инструкции, он следил за служебным авто и изготовил взрывчатку, начиненную гайками для усиления поражения.

Во время обысков у него изъяли готовое взрывное устройство, комплектующие к нему и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Что грозит

Российскому агенту объявлено подозрение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 УК Украины (приготовление к теракту по предварительному сговору группой лиц).

Он взят под стражу без права залога. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента РФ на Харьковщине (t.me/SBUkr)