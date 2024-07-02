Готовил ракетные удары по станциям "Укрзализныци". Суд вынес приговор агенту ФСБ
Суд вынес приговор агенту Федеральной службы безопасности (ФСБ), который готовил ракетные удары по станциям "Укрзализныци" в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Что случилось
По указанию спецслужб предатель готовил серию ракетно-дронных ударов по объектам "Укрзализныци" и энергетического комплекса. Для выполнения задач вражеский агент пытался установить локации узловых станций, по которым двигались военные эшелоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В частности, предатель собирал информацию о подстанциях, которые обеспечивают электричеством объекты железнодорожной инфраструктуры.
"Полученные разведданные агент должен был передать своему российскому куратору через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал координаты потенциальных целей с их фото и текстовыми разъяснениями", - пишет СБУ.
В случае успешного выполнения задания предателю обещали перечислить 100 тысяч рублей на приобретение автомобиля. В частности он надеялся, что спецслужбы позже "эвакуируют" его в Россию.
Согласно данным следствия, предателем оказался 57-летний местный житель. Спецслужбы завербовали его еще в мае 2023 года.
Решение суда
Суд признал агента ФСБ виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Следующие 15 лет он проведет за решеткой.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одессе задержали агентурную группу ФСБ, которая состояла из двух военных и их сообщницы. Наемники выискивали позиции сил противовоздушной обороны (ПВО) и размещения скрытого видеонаблюдения в морском порту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .