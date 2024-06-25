ua en ru
Вт, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ задержала в Днепре информатора, который "сливал" данные о ВСУ в чат-боте

Днепр, Вторник 25 июня 2024 11:23
UA EN RU
СБУ задержала в Днепре информатора, который "сливал" данные о ВСУ в чат-боте Фото: СБУ задержала российского информатора в Днепре (иллюстративное фото facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ задержала в Днепре информатора, который посылал геолокации ВСУ во вражеский чат-бот. Он оказался блоггером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности задержала в Днепре сторонника рашизма, который передавал в РФ геолокацию ВСУ и публично призвал к захвату власти в Украине", - говорится в сообщении.

Информатором оказался 36-летний блоггер из областного центра, который весной этого года по собственному желанию написал сообщения во вражеский чат-бот с предложением оказать помощь оккупантам в войне против Украины.

Когда мужчина получил обратную связь от врага, начал собирать разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в Днепре.

Основное внимание злоумышленник обращал на места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Еще неприятеля интересовали координаты местных ТЦК и логистических баз украинских защитников. Также и места вражеских "прилетов".

Для сбора разведданных мужчина ездил по городу и отслеживал нужные ему локации. В то же время, он записывал прямые трансляции на ютуб, в которых выражал поддержку оккупационным группировкам РФ и призвал к силовому захвату власти в Украине.

Однако сотрудники СБУ вовремя разоблачили преступника, поэтапно задокументировав его вредную деятельность и задержали. Также Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению пунктов базирования и маршрутов движения украинских войск.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала российского информатора в Днепре (t.me/SBUkr)

СБУ "охотится" на агентов РФ

Напомним, недавно СБУ разоблачили вражеского информатора из Харькова. Оккупанты завербовали мужчину через чат для знакомств в телеграмме.

Также в Днепре разоблачили вражескую шпионку, которая хотела сливать позиции ВСУ и тяжелой техники. Ее дочь восхваляла российского диктатора Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Днипро Война России против Украины
NEWS
Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие
Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины