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Спецслужбы РФ через чат знакомств завербовали жителя Харькова: он "сливал" данные о ВСУ

Харьков, Среда 19 июня 2024 11:23
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Спецслужбы РФ через чат знакомств завербовали жителя Харькова: он "сливал" данные о ВСУ Фото: спецслужбы РФ через чат знакомств завербовали жителя Харькова (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталья Юрченко

Российские спецслужбы завербовали жителя Харькова через чат знакомств в Telegram. Мужчина "сливал" оккупантам информацию о Силах обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечает СБУ, при подготовке новых атак и прорывов ДРГ враг привлек информатора - мужчину, проживающего в пригороде Харькова. Он является сторонником рашизма. Российские спецслужбы завербовали мужчину через популярный чат знакомств в мессенджере Telegram.

Связная спецслужб РФ, выдавая себя за рядовую гражданку России, предложила жителю Харьковской области близкие отношения. Мужчина "клюнул" на предложение и по указанию россиянки обходил северные территории Харьковского района, где скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

СБУ задержала предателя с поличным, когда он фотографировал спецтранспорт украинских воинов.

Против фигуранта возбудили уголовное дело (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, недавно СБУ разоблачила предателей, готовивших новый плацдарм для наступления врага в Днепропетровской области.

Также ранее правоохранители задержали женщину, которая являлась агентом врага и корректировала обстрелы Харькова.

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