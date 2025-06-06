Готовил подрыв работников ТЦК. Во Львовской области задержали агента ФСБ

По данным расследования, агент Федеральной службы безопасности РФ должен был заложить два самодельных взрывных устройства. Один из них - для подрыва мобильного поста ТЦК, а второй - под служебное авто военнослужащего возле его дома.

Фото: во Львовской области задержали агента ФСБ (facebook.com/ssu.lviv)

Также россияне хотели, чтобы их агент установил на местах скрытые видеокамеры с удаленным доступом, которые должны были зафиксировать последствия взрывов. Активировать взрывные устройства россияне должны были при помощи вызова на мобильные телефоны, которыми были оснащены взрывные устройства.

"Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агента РФ, когда он завершал подготовительные мероприятия и доукомплектовал взрывчатку для запланированного подрыва", - уточнили правоохранители.

Задержанным оказался 32-летний мужчина из Кривого Рога, которого россияне завербовали, когда тот искал"легких денег" в Telegram-каналах. После этого он прибыл во Львов, а затем отправился в отельный номер возле города Стрый.

Агент успел забрать два рюкзака с взрывчаткой, после чего вернулся в арендованное жилье и планировал маршруты разведок, чтобы заложить взрывные устройства. За "работу" ему обещали 5 тысяч долларов. Теперь фигурант находится под стражей, ему грозит пожизненное.

Помимо этого, Служба безопасности Украины установила 30-летнего местного жителя, который изготавливал взрывные устройства.