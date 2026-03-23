Готовили покушения в Украине: Зеленский заявил о задержании российских агентов
Служба безопасности Украины предупредила преступления на территории страны. Россияне готовили покушения, но их агенты были задержаны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"СБУ имеет как и всегда хорошие фронтовые результаты в уничтожении оккупанта. Постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага", - говорится в его заявлении.
Зеленский отметил, что глава СБУ Евгений Хмара и его первый заместитель Александр Поклад сообщили о ликвидации сети российского влияния, которая действовала через религиозные сообщества.
"Удалось предупредить преступления на территории нашего государства - россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания", - рассказал он.
Президент поблагодарил СБУ за защиту украинцев, и отметил, что больше деталей по задержаниям вражеских агентов по состоянию на сейчас рассказать не может.
Теракты в Украине
Напомним, 23 марта в Буче от местной жительницы поступило сообщение о взрыве на одной из улиц города. По прибытии экстренных служб на месте прогремел еще один взрыв: пострадали два правоохранителя.
Чуть позже СБУ и Национальная полиция в понедельник, 23 марта "по горячим следам" задержали исполнителя двойного теракта в Буче - 21-летнего местного жителя. По предварительной информации, его завербовали российские спецслужбы через интернет.
Отметим, наиболее трагические события произошли во Львове, где взрывчатка в мусорных баках унесла жизнь патрульной Виктории Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения.
Похожие атаки произошли и в других регионах. В Николаеве взрыв на АЗС ранил семерых патрульных, а в Днепре взрыв произошел непосредственно в здании райотдела полиции, обошлось без пострадавших.