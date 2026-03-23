Готовили покушения в Украине: Зеленский заявил о задержании российских агентов

22:12 23.03.2026 Пн
Россияне готовили новые преступления на территории страны
aimg Валерий Ульяненко
Готовили покушения в Украине: Зеленский заявил о задержании российских агентов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Служба безопасности Украины предупредила преступления на территории страны. Россияне готовили покушения, но их агенты были задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт

"СБУ имеет как и всегда хорошие фронтовые результаты в уничтожении оккупанта. Постоянно продолжается работа и против агентурных сетей врага", - говорится в его заявлении.

Зеленский отметил, что глава СБУ Евгений Хмара и его первый заместитель Александр Поклад сообщили о ликвидации сети российского влияния, которая действовала через религиозные сообщества.

"Удалось предупредить преступления на территории нашего государства - россияне готовили покушения. Были соответствующие задержания", - рассказал он.

Президент поблагодарил СБУ за защиту украинцев, и отметил, что больше деталей по задержаниям вражеских агентов по состоянию на сейчас рассказать не может.

Напомним, 23 марта в Буче от местной жительницы поступило сообщение о взрыве на одной из улиц города. По прибытии экстренных служб на месте прогремел еще один взрыв: пострадали два правоохранителя.

Чуть позже СБУ и Национальная полиция в понедельник, 23 марта "по горячим следам" задержали исполнителя двойного теракта в Буче - 21-летнего местного жителя. По предварительной информации, его завербовали российские спецслужбы через интернет.

Отметим, наиболее трагические события произошли во Львове, где взрывчатка в мусорных баках унесла жизнь патрульной Виктории Шпилько, еще 25 правоохранителей получили ранения.

Похожие атаки произошли и в других регионах. В Николаеве взрыв на АЗС ранил семерых патрульных, а в Днепре взрыв произошел непосредственно в здании райотдела полиции, обошлось без пострадавших.

Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти