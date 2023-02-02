СБУ задержала мужчину, который поставлял комплектующие для военных подлодок в РФ
Правоохранители обнаружили мужчину, который, несмотря на запрет СНБО, поставлял в РФ товары двойного использования. Важные детали россияне затем использовали на подлодках российского флота.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"Киберспециалисты СБУ прекратили незаконную деятельность украинского дельца, поставлявшего в Россию товары двойного использования. Необходимые детали затем использовали на подлодках российского флота, которые задействованы в ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители объяснили, что житель Харьковской области создал свою компанию, которая закупала товары двойного назначения у украинских предприятий и под видом "гражданских приборов" поставляла их в РФ. Однако на самом деле продукция использовалась для оснащения флота РФ, а именно для оборудования подлодок, из которых россияне запускают ракеты по Украине.
Мужчине сообщили о подозрении по факту "нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю". Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли группировку, участники которой пытались незаконным путем завладеть "Бучаводоканал".
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