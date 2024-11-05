Готовили удары по аэродрому на Прикарпатье: трое агентов РФ получили по 13 лет тюрьмы

Как сообщается, сотрудники СБУ задержали злоумышленников на территории западного региона Украины в первые дни полномасштабной войны.

Приспешниками агрессора оказались трое жителей из Киева, Харькова и Запорожья, которых российская разведка завербовала еще в 2021 году.

Агенты действовали в составе группы и "замыкались" на нескольких российских кураторов, с которыми коммуникировали из-за анонимных чатов популярного мессенджера. По указанию оккупантов фигуранты должны были подготовить данные для ракетного удара по аэродрому на Прикарпатье, а после вражеской атаки "отчитываться" о ее последствиях.

Для выполнения враждебной задачи агент из Харькова действовал под видом "тревел-блогера", который с помощью дрона делал видео панорамный вид стратегического объекта и выкладывал отснятые файлы в Instagram.

Еще одна агентка - жительница Киева, накануне полномасштабного вторжения РФ поселилась вблизи аэродрома, чтобы в режиме реального времени фиксировать взлеты и посадки самолетов. Получившуюся информацию она предоставляла третьему участнику российской агентуры для пересылки разведданных оккупантам.

24 февраля 2022 г. агенты отследили последствия ракетного удара по авиаобъекту и направили соответствующую информацию российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали предателей, когда они готовились к "эвакуации" через западную границу.

По материалам Службы безопасности суд признал задержанных виновными по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).