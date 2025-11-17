Готовится вооруженное нападение: начальник Генштаба Польши предупредил о росте угроз
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Вислав Кукула заявил, что его страна фактически находится в "предвоенном состоянии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzecz Pospolita.
По словам генерала, действия, которые фиксируют спецслужбы, направленные на подрыв доверия граждан к правительству, силовым структурам и ключевым государственным органам.
"Противник создает среду, которая должна быть благоприятной для агрессии на территории Польши", - подчеркнул Кукула, сравнив ситуацию с событиями 1939 года.
Он подчеркнул, что сегодня все зависит от позиции самой Польши и государств НАТО, смогут ли они эффективно сдерживать угрозы и инвестировать в укрепление обороноспособности.
"Любое нападение на территорию НАТО должно получить решительный ответ и создать большой риск для потенциального агрессора", - отметил он.
Генерал также прокомментировал инцидент в Мазовецком воеводстве, где были повреждены железнодорожные пути на маршруте Варшава-Люблин. Он заявил, что событие может иметь признаки диверсии, хотя официальные выводы еще ожидаются.
"Мы не беззащитны. Мы имеем весь арсенал инструментов, чтобы симметрично или асимметрично отвечать на такие угрозы", - добавил Кукула, заверив, что Польша готова к реакции на любые деструктивные действия противника.
Генерала спросили, о чем свидетельствует серия кибератак и диверсий, которые фиксировались в Польше. На что он ответил, что считает, что противник начал подготовку к войне.
"Он создает здесь определенную среду, которая должна подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция, и создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии на территории Польши", - ответил Кукула.
РФ готовится к провокациям в Европе
Ранее новоназначенный глава Федеральной службы внешней разведки Германии (BND) Мартин Егер заявил, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует готовность испытывать границы Европы и способен в любой момент спровоцировать "горячее противостояние".
В украинской военной разведке отметили, что Россия в среднесрочной перспективе рассматривает возможность масштабной войны в Европе как практически неизбежную.
Кроме того, ранее сообщалось, что Европейский Союз готовится запустить большую оборонную реформу, которая предусматривает, в частности, совместное производство ударных дронов. Брюссель планирует обеспечить, чтобы Европа была полностью готова к возможному вооруженному противостоянию к 2030 году