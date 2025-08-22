ua en ru
Готовится к "интенсивным" операциям НАТО: Бельгия закупит крупную партию самолетов F-35

Пятница 22 августа 2025 14:35
UA EN RU
Готовится к "интенсивным" операциям НАТО: Бельгия закупит крупную партию самолетов F-35 Фото: Бельгия закупит крупную партию самолетов F-35 (mil.be)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Бельгии объявило о планах значительно усилить вооруженные силы в рамках подготовки к участию в операциях НАТО с высокой интенсивностью. В частности страна дополнительно закупит еще 11 самолетов F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Бельгии.

Согласно документу "Стратегическое видение", разработанному при участии министра обороны Тео Франкена, страна дополнительно закупит 11 истребителей F-35 у США. Их поставят в дополнение к ранее заказанным 34 самолетам.

Также Бельгия намерена приобрести противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки. Военные планируют оснастить войска десятками морских и воздушных беспилотников различных типов. Эти меры являются частью широкой программы модернизации военных возможностей страны.

В документе отмечается, что до 2035 года на оборону будет выделено 140 млрд евро. Из них 34 млрд евро пойдут на закупку новых вооружений, включая самолеты, корабли и беспилотники.

Европа усиливает армию

Напомним, ранее союзники Украины в Европе планируют обратиться к Евросоюзу за кредитами на десятки миллиардов евро, чтобы закупить вооружение для Киева, а также чтобы обновить собственные вооруженные силы.

Кроме того, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Также сообщалось, что Польша готовит масштабную военную квалификацию в 2026 году - в медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек. Повестки поступят не только мужчинам.

