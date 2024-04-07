"Готовим ответ для врага". Зеленский поговорил с Сырским, Будановым и Малюком
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с военным командованием. Глава государства также заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.
Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который доложил о ситуации на фронте. Они обсудили планирование дальнейших действий украинских сил.
Министр обороны Умеров доложил о ситуации с боеприпасами.
Также был отдельный разговор Зеленского с главой СБУ Василием Малюком, руководителем ГУР Кириллом Будановым, министром внутренних дел Игорем Клименко по поводу ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.
"Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага - очень конкретный и справедливый", - подчеркнул президент.
Харьков под обстрелами
Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики также начали снова атаковать украинскую энергетику.
Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света. Сегодня, 7 апреля, энергетики усилили графики отключения, поскольку враг ударил по объекту высоковольтной сети "Укрэнерго".
Днем российская армия в очередной раз обстреляла Харьков, в результате чего четыре человека получили ранения.
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