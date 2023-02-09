"Готовим приятные сюрпризы". Ермак анонсировал хорошие новости на фоне поездки Зеленского

"Впереди хорошие новости. На дороге в Брюссель, куда мы прилетели сегодня, продолжилось общение президента Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, а также союзниками. Вместе с президентом на борту самолета общался, в том числе с политическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном, а также французской дипломаткой Изабель Дюмон", - написал Ермак.

Он отметил, что украинская сторона имеет "прекрасную связь между командами" и у всех единственная цель - победа над РФ.

"Сегодня еще готовим приятные сюрпризы", - анонсировал Ермак и добавил, что впереди Зеленского и делегацию ожидают переговоры с партнерами по предоставлению вооружения.

Напомним, что президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе, где уже выступил в Европарламенте и готовится принять участие в саммите ЕС.

Сегодня глава Европейского парламента Роберта Метцола выступила за передачу Украине авиации и дальнобойных ракет.

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