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"Готуємо приємні сюрпризи". Єрмак анонсував хороші новини на тлі поїздки Зеленського

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українців очікують хороші новини під час закордонної поїздки президента Володимира Зеленського. Глава держави та його делегація готують "приємні сюрпризи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови ОП Андрія Єрмака.

"Попереду хороші новини. Під час дороги у Брюссель, куди ми прилетіли сьогодні, продовжилося спілкування президента Володимира Зеленського з лідером Франції Еммануелем Макроном, а також союзниками. Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон", - написав Єрмак.

Він зазначив, що українська сторона має "чудовий зв‘язок між командами" і у всіх єдина мета - перемога над РФ.

"Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи", - анонсував Єрмак та додав, що попереду Зеленського та делегацію очікують переговори із партнерами щодо надання озброєння.

Нагадаємо, що наразі президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Брюсселі, де вже виступив у Європарламенті та наразі готується взяти участь у саміті ЄС.

Додамо, що сьогодні глава Європейського парламенту Роберта Метцола виступила за передачу Україні авіації та далекобійних ракет.

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Володимир ЗеленськийБрюссельАндрій ЄрмакВійськова допомога