Готовит новую атаку? Россия вывела в Черное море еще один корабль с "Калибрами"

Россия увеличила количество кораблей в Черном море до 16 единиц. При этом среди них 6 ракетоносителей, в частности, один - подводный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
"Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, при чем один - подводный", - говорится в сообщении.
При этом, по данным военных, количество "Калибров" на них может достигать 44 единиц.
"Но с учетом израсходованных накануне - сейчас около трех десятков", - добавили в Минобороны.
Поэтому, как отмечают военные, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя.
До этого сообщалось, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 16 кораблей. Среди них было 5 ракетоносителей.
Напомним, 14 января РФ выпустила по Украине 38 ракет, из которых 25 сбили силы ПВО.
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