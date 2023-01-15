Готовит новую атаку? Россия вывела в Черное море еще один корабль с "Калибрами"

"Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, при чем один - подводный", - говорится в сообщении.

При этом, по данным военных, количество "Калибров" на них может достигать 44 единиц.

"Но с учетом израсходованных накануне - сейчас около трех десятков", - добавили в Минобороны.

Поэтому, как отмечают военные, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя.