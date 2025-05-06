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Готовит "пушечное мясо"? СМИ выяснили, кого РФ выбирает для обменов пленными

Вторник 06 мая 2025 16:31
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Готовит "пушечное мясо"? СМИ выяснили, кого РФ выбирает для обменов пленными Иллюстративное фото: СМИ выяснили, кого РФ выбирает для обменов пленными (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запрашивает на обмен молодых военнопленных во время подготовки к обмену пленными с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Хочу жить".

По данным проекта, в течение последних обменов 84% занесенных Россией в списки на обмен - это ребята моложе 27 лет.

"Россия готовится к летним "мясным накатам" на украинские позиции и, как и в прошлый раз, запрашивает на обмен молодых военнопленных, которых возможно уже через месяц отправить на фронт", - сказано в сообщении.

Вероятно, по мнению российского командования, именно эти россияне способны в кратчайшие сроки вернуться в строй.

При этом российская сторона отказывается включать в списки на обмен тяжелораненых, пожилых и инвалидов. Также на обмен очень редко попадают представители малых народов, проживающих на территории России. 91% обменяемых это русские, а буряты, эвенки, алтайцы, карелы, тувинцы годами ждут обменов.

Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен пленными 205 на 205 человек.

Как уточнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украине удалось договориться об отдельном механизме возвращения из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных граждан.

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