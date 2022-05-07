ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про можливі "референдуми" на захоплених територіях: будь-які заяви Росії нікчемні

Новость на русском →
Київ, Субота 07 травня 2022 10:49
Подоляк про можливі "референдуми" на захоплених територіях: будь-які заяви Росії нікчемні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти не зможуть здійснити свій план щодо проведення "референдумів" на захоплених територіях. Ці намагання можуть обернутися для Росії ще більшими втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Будь-які заяви Росії про "референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини" абсолютно нікчемні. Нічого цього не буде, крім одного - збільшення кількості знищених окупантів. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області - це Україна", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти заборонили виїзд з Херсонської області та готуються до проведення "референдуму".

Водночас у МЗС Росії заявили, що нібито нічого не чули про підготовку "референдуму".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Референдум Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
Росія не збирається припиняти війну, - Зеленський
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо