"Стоїмо на боці України". У НАТО знову закликали Росію припинити війну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в День перемоги над нацизмом звернувся до Росії. Він закликав главу Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга Die Welt .

"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України і почати мирні переговори", - заявив генсек.

При цьому Столтенберг зазначив, що Альянс "стоїть на боці України і допомагатиме відстоювати право на самооборону".

Водночас генсек підкреслив, що в минулому Москва регулярно використовувала 9 травня для "поширення неправди про Захід і критики НАТО".