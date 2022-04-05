Чи готові ви до закриття ООН? Зеленський закликав зупинити Росію

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в ООН закликав зупини Росію. Зокрема, він зазначив, що якщо це продовжиться, тоді кожна держава буде розраховувати лише на силу зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в ООН.

За його словами, якщо Росію не зупинити, тоді інші держави будуть розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку, а не на міжнародне право, на міжнародні інституції.

"ООН можна буде просто закрити. Чи готові ви до закриття ООН? Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь "Ні", то діяти потрібно зараз. Діяти негайно", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що потрібно негайно повертати силу у статут ООН.

Також Зеленський додав, що потрібно реформувати систему ООН, щоб право вето не було правом смерті, а щоб була справедлива представленість в Радбезі всіх регіонів світу.