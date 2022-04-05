ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський в ООН: де ця безпека, яку має гарантувати Радбез?

Новость на русском →
Київ, Вівторок 05 квітня 2022 17:57
Зеленський в ООН: де ця безпека, яку має гарантувати Радбез? Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі в ООН зазначив, що Рада безпеки повинна гарантувати безпеку. Однак, за його словами, організація не може її забезпечити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в ООН.

"Так де ця безпека, яку має гарантувати Рада безпеки? Її немає, хоча і є Рада безпеки. Де ми, заради якого створювалася ООН? Просто не може ефективно працювати", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і при цьому її військові в Україні роблять те саме, що й терористи ІДІЛ.

"Росія руйнує внутрішню єдність держав, руйнує державні кордони, проводить послідовну політику знищення етнічної та релігійної різноманітності", - додав Зеленський.

Війна Росії проти України продовжує 41 день. Про ситуацію на фронтах та у регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН Війна Росії проти України Гарантії безпеки
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації